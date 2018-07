Guilherme brilha em retorno ao Corinthians e espera continuar na equipe

Depois de quatro partidas sem marcar, o Corinthians voltou a balançar as redes graças ao atacante Guilherme, que retornou ao time após um período de ausência por causa de lesão. Ele fez dois gols na vitória por 4 a 2 sobre o Santa Cruz. "Fiz um trabalho intensivo para voltar bem. Fiquei um mês fora, senti um pouco a dinâmica do jogo e o calor intenso, mas a qualidade a gente não perde", afirmou.

O jogador mostrou qualidade na hora de definir a jogada do primeiro gol ainda mais depois que seus companheiros desperdiçaram chances. Na jogada, ele recebeu o cruzamento de Marlone da direita, ajeitou e mandou no canto, sem chance para o goleiro Edson Kölln. "Acho que eu consegui ser feliz na finalização", disse.

No segundo tempo, Guilherme fez mais um gol, desta vez de cabeça, aproveitando um cruzamento da direita feito por Giovanni Augusto. Foi o sexto gol do atacante na temporada, o mesmo número de Marlone. Quem lidera a artilharia no Corinthians é o paraguaio Romero, com 14 gols.

Guilherme foi a principal contratação do Corinthians para a temporada, em janeiro. Ganhou a camisa 10 e vem tendo chance como um "falso 9" no ataque, ajudando a dar uma dinâmica ofensiva diferente ao time. Mas conviveu com bons e maus momentos no clube, chegando a amargar a reserva e sofrendo com algumas lesões.

Agora, com a possibilidade da chegada de um novo treinador, provavelmente Oswaldo de Oliveira, Guilherme sabe que terá de mostrar serviço para se manter na equipe. Ele prefere atuar um pouco mais recuado, fora da área, mas sabe que disputa posição com vários jogadores e espera ser titular em qualquer setor do meio para frente.