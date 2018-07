Guilherme diz que Corinthians tem sofrido com trocas de técnicos e elogia Oswaldo

Guilherme foi o grande destaque da vitória da última quarta-feira sobre o Santa Cruz, quando marcou dois dos gols do Corinthians no 4 a 2, em Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, em meio ao momento conturbado que vive o clube, foi o único liberado pela assessoria de imprensa para falar com os jornalistas no desembarque do elenco em São Paulo, nesta quinta.

O jogador não escondeu que as constantes trocas de treinador têm atrapalhado o elenco. O Corinthians começou o Brasileirão com Tite no comando, viu Cristóvão Borges sucedê-lo e, depois, ser trocado por Fábio Carille, que deveria ficar até o fim da temporada. O clube, no entanto, já acertou com Oswaldo de Oliveira, que deve ser apresentado nos próximos dias.

"A gente tem pagado esse preço, pela troca de técnicos. Nesse momento, a tabela diz isso, é fato, não tem como negar. Mas acho que quanto mais o torcedor nos abraçar... No futebol você tem que passar por momentos de instabilidade. Esse momento vai se transformar em vitórias no futuro", garantiu.

Na última terça, o Corinthians fechou com Oswaldo de Oliveira, que inclusive já se despediu do Sport. Apesar da discordância na direção do clube - dirigentes estariam insatisfeitos com o nome -, o treinador deve ser oficializado em breve. Guilherme preferiu não falar nele como novo técnico do clube, mas fez questão de elogiá-lo.

"Trabalhei com ele em 2006, no Cruzeiro. Tem um caráter maravilhoso, é um grande treinador dentro de campo, uma grande pessoa. Seria uma felicidade imensa poder trabalhar com ele novamente. Sempre se mostrou um cara de grupo, de muita qualidade nos trabalhos diários", exaltou.