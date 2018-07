Guilherme e Dátolo disputam vaga no Atlético-MG

O técnico Levir Culpi não realizou treino coletivo nesta terça-feira e manteve o mistério no meio-campo do Atlético-MG para a partida contra o Figueirense, quarta-feira, no Independência, em Belo Horizonte, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o retorno do meia Giovanni Augusto confirmado, a dúvida fica entre a presença de Guilherme ou Dátolo. O mais provável é que o primeiro comece no banco de reservas por conta das discretas atuações nas duas últimas partidas. Thiago Ribeiro, por já ter atuado pelo Santos na Copa do Brasil, desfalcará o time mineiro e deve dar lugar a Luan.

O treino desta terça não contou com a presença de quatro jogadores, que ficaram na academia: Dátolo, Lucas Pratto, Luan e Rafael Carioca. No entanto, todos estão aptos para jogar nesta quarta-feira.

O provável time do Atlético para enfrentar o Figueirense terá: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto e Dátolo (Guilherme); Luan e Lucas Pratto.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO ATLÉTICO-MG

Goleiros: Victor, Giovanni, Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Douglas Santos, Pedro Botelho

Zagueiros: Leonardo Silva, Jemerson, Edcarlos, Tiago

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Josué, Eduardo, Danilo Pires

Meias: Dátolo, Giovanni Augusto, Cárdenas e Dodô

Atacantes: Luan, Lucas Pratto, Guilherme