Guilherme é dúvida para jogo do Corinthians no Sul; Maicon volta no São Paulo

Depois de um dia de folga, os jogadores do Corinthians voltam aos trabalhos nesta segunda-feira de olho no jogo contra o Figueirense nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Guilherme, que não treinou durante a semana com dores no músculo adutor na coxa direita, será reavaliado pelos médicos do clube. Outro que preocupa é o lateral-esquerdo Uendel.

No fim de semana, Walter retomou a posição de titular no gol do Corinthians. Recuperado das dores na coxa direita que o tiraram do clássico contra o São Paulo, o jogador ocupou o lugar de Cássio. A volta do meia Rodriguinho é outra novidade.

Já no São Paulo, o técnico Ricardo Gomes ganhou mais duas opções para escalar o time para o jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista. O zagueiro Maicon, que superou um problema no tornozelo direito, e o volante João Schmidt, recuperado de dores no pé esquerdo, foram liberados pelo departamento médico do clube e estão à disposição.

O São Paulo começa a semana, depois de um dia de folga, sem Rodrigo Caio (seleção brasileira), Cueva (seleção peruana), Mena (seleção chilena) e Buffarini (seleção argentina), além de Lyanco e David Neres (seleção brasileira sub-20).