Guilherme e Luan voltam a ser poupados no Atlético-MG

MARRAKESH - O técnico Cuca não pôde contar outra vez com os atacantes Luan e Guilherme no treinamento do Atlético-MG neste sábado. No quarto dia de atividades em Marrakesh, no Marrocos, onde a equipe disputará o Mundial de Clubes, os jogadores voltaram a ser poupados por conta de problemas físicos, como já havia ocorrido na última sexta-feira.

Luan ainda sente dores por conta de uma pancada na costela sofrida na última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Vitória. O jogador vinha sendo titular do Atlético-MG na reta final da competição, mas o retorno de Ronaldinho Gaúcho deve fazer com que ele perca a vaga para Fernandinho.

Já o reserva Guilherme havia deixado a atividade de quinta com dores musculares, voltou a senti-las e, por isso, não trabalhou com o grupo. Os jogadores não participaram do treinamento tático, de ataque contra defesa, promovido por Cuca neste sábado.

Durante a atividade, o técnico começou a desfazer a dúvida sobre o meio de campo da equipe. Josué e Leandro Donizete brigam pela vaga de companheiro de Pierre entre os titulares. Pelo menos no treino deste sábado, Josué foi escalado na equipe, o que demonstra que ele deverá ser o escolhido para enfrentar o vencedor do duelo entre Raja Casablanca e Monterrey, quarta-feira que vem.