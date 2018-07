Guilherme é operado e Corinthians espera volta em 2013

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou que o volante Guilherme foi operado com sucesso, na manhã desta quarta-feira, na unidade Morumbi do Hospital São Luiz, em São Paulo. Afastado da equipe por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, o atleta ainda não tem previsão estipulada para o seu retorno aos gramados, mas o clube está otimista em relação ao prazo para a volta do atleta.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o médico do Corinthians, Joaquim Grava, que comandou o procedimento realizado nesta quarta, disse que o "sucesso da cirurgia pode tornar viável o retorno do jogador aos gramados ainda este ano". Porém, em seguida, Grava frisou que o prazo para o retorno "segue indefinido".

Guilherme se machucou na semana passada no empate por 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, e Grava explicou, na última terça, que a operação foi necessária para reinserir o tendão adutor da coxa esquerda do jogador. O médico esclareceu que esta lesão sofrida pelo atleta não é comum, mas disse que já existem casos semelhantes conhecidos e atendidos pelo departamento médico do Corinthians.

Operado nesta quarta, Guilherme vinha tendo uma boa sequência como titular até se contundir diante do Fluminense. Ele era a primeira opção de Tite como substituto de Paulinho, que foi para o Tottenham, da Inglaterra, no início de julho. Sem poder contar com o jogador, o comandante escalou Ibson para formar dupla de volantes com Ralf no último domingo, contra o Coritiba, no Pacaembu, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.