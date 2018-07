Guilherme exalta presença de Paulinho antes da Recopa Sul-Americana

SÃO PAULO - Mesmo já vendido para o Tottenham, Paulinho participou no gramado do Pacaembu da festa do título da Recopa, conquistado quarta-feira contra o São Paulo, e recebeu até medalha. E, apesar de não ter jogado, o volante foi importante na vitória por 2 a 0 sobre rival. Isso porque na véspera do jogo ele foi ao CT e conversou com Guilherme, o seu substituto no meio de campo do Corinthians. Nesta quinta-feira, o volante revelou que recebeu conselhos do ex-companheiro.

"Ele conversou comigo porque era a minha primeira decisão aqui no Corinthians e me passou muita confiança. Depois do jogo também me deu os parabéns pela conquista", disse Guilherme.

Revelado pela Portuguesa, Guilherme chegou ao Corinthians no ano passado e espera repetir a história de sucesso de Paulinho no Parque São Jorge. "Fui campeão paulista e da Recopa, mas não ganhei nada ainda."

Na tarde desta quinta-feira, os jogadores que estiveram em campo contra o São Paulo fizeram apenas um trabalho de recuperação muscular na piscina do CT Joaquim Grava. No gramado, participaram de um mini-coletivo somente os reservas. O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.