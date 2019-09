Guilherme faz no fim, Sport bate Bragantino e dorme na vice-liderança da Série B

Graças a um gol de Guilherme marcado aos 47 minutos do segundo tempo, o Sport derrotou o líder Bragantino pelo placar de 2 a 1, na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assumiu provisoriamente a vice-liderança, em dia de aniversário do técnico Guto Ferreira.

Com o resultado, o Bragantino vê cair uma invencibilidade de seis jogos, mas continua em primeiro, com 42 pontos, contra 35 do próprio Sport. Com 34 cada, Coritiba e Atlético-GO fecham a rodada neste domingo.

Sport e Bragantino fizeram um primeiro tempo equilibrado. Ambas as equipes procuraram o ataque. O time pernambucano, no entanto, foi mais eficaz e acabou abrindo o marcador aos 22 minutos. Guilherme cruzou no peito de Hernane. O atacante apenas ajeitou para Leandrinho, que acertou um belo chute para fazer 1 a 0.

A equipe mandante tentou aproveitar o baque do rival para fazer o segundo, mas a pressão acabou não dando resultado. O Bragantino, então, foi equilibrando o jogo, novamente, e chegou ao gol de empate aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio de Edimar, Léo Ortiz cabeceou no fundo das redes.

O Bragantino voltou melhor para o segundo tempo e foi logo desperdiçando grande chance de virar. Claudinho avançou e deixou com Wesley. O atacante arriscou de fora da área e mandou rente à trave. A resposta veio em cabeçada de Hyuri, pela linha de fundo.

Em casa, o Sport adiantou a marcação e fez com que o Bragantino jogasse no contra-ataque. O time paulista, no entanto, quase marcou o segundo aos 31 minutos. Bruno Tubarão recebeu dentro da área e deixou com Claudinho. O meia chutou em cima da marcação. Na sobra, Wesley bateu, a bola desviou e por pouco não enganou Maílson, que salvou com os pés.

Quando tudo indicava que o duelo terminaria empatado, o Sport foi para o abafa no fim e achou o segundo gol. Aos 47 minutos, Pedro Carmona fez fila na defesa do Bragantino e cruzou para Guilherme. O meia cabeceou para selar o triunfo da equipe pernambucana.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Atlético Goianiense na sexta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No domingo, às 16h, o Sport visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 1 BRAGANTINO

SPORT - Maílson; Noberto (Raul Prata), Aryelson, Rafael Thyere e Sander; João Igor, Charles e Leandrinho (Pedro Carmona); Hyuri (Yan), Hernane Brocador e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Rayan e Edimar; Barreto, Uillian Correia (Ricardo Ryller) e Claudinho; Morato (Robinho), Matheus Peixoto (Bruno Tubarão) e Wesley. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Leandrinho, aos 22, e Léo Ortiz, aos 47 minutos do primeiro tempo. Guilherme, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Aderlan e Claudinho (Bragantino).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 19.058 torcedores.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).