Guilherme festeja boa fase e projeta Vasco no G6 do Campeonato Brasileiro

O meia Guilherme, do Vasco, destacou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Rio, a necessidade de a equipe carioca aproveitar o bom momento - o time venceu o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no domingo passado - para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time cruzmaltino ocupa a oitava colocação na competição, com 23 pontos.

"A gente não pode deixar desgarrar do G6. Estamos a um ponto do G6 e cinco do G4. Temos dois jogos em casa agora e temos que tentar buscar os seis pontos em disputa. Ganhando três partidas seguidas, vamos nos estabelecer lá para cima", projetou o meio-campista.

Guilherme, que teve boa participação no triunfo da equipe cruzmaltina diante dos atleticanos - dando passe para um dos gols do atacante Paulinho -, garante aguardar com tranquilidade por uma vaga de titular.

"Eu sabia que quando entrasse, teria que aproveitar da melhor forma. Todo jogador gosta de ser titular, mas eu sei da minha importância dentro do grupo. O Milton (Mendes, treinador) sabe como e quando me usar. Estou procurando fazer meu trabalho", frisou o meia.

O elenco do Vasco voltou aos treinamentos nesta quarta-feira, após dois dias de descanso. O time voltará a campo somente na próxima segunda, às 20 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, para enfrentar o Atlético Paranaense.