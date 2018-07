Guilherme ganha espaço no ataque do Atlético-MG

Com cansaço muscular, André foi poupado para não correr risco de ficar de fora da estreia do Campeonato Mineiro, no domingo, diante do Boa, na Arena do Jacaré. Sem ele, o time ficou com: Renan Ribeiro; Carlos César, Réver, Rafael Marques e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete, Escudero e Bernard; Danilinho e Guilherme.

Titular ao lado de Leandro Donizete, reforço contratado junto ao Coritiba, o volante Pierre acredita que o entrosamento virá só com o tempo. "Não tenho dúvida que, no decorrer dos jogos, vamos nos entrosar. Está muito recente ainda. Trabalhamos a parte física na última semana, a parte técnica e, agora, a parte tática. Tenho certeza que a equipe toda tem muito a evoluir", comentou o ex-jogador do Palmeiras.

Pierre se diz confiante para a estreia. "A expectativa é a melhor possível e a gente está bastante confiante. Estamos na fase final de preparação e temos que intensificar o trabalho para que todo mundo esteja 100% no domingo", afirmou o volante.