Guilherme ganha vaga de Danilinho no Atlético-MG O técnico Cuca ganhou um desfalque de última hora para a estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. O atacante Danilinho não enfrentará o Boa neste domingo, às 17 horas, na Arena do Jacaré. Ele foi expulso na decisão da competição em 2008, diante do Cruzeiro, em sua primeira passagem pelo clube.