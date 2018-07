Guilherme garante Atlético-MG forte contra o Grêmio

BELO HORIZONTE - Pressionados pelas derrotas nos jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, Grêmio e Atlético Mineiro terão que deixar a competição continental de lado neste fim de semana, pois se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre no domingo.

Mesmo com o foco dividido, o meia Guilherme garante que será uma grande partida e promete que o Atlético-MG entrará em campo para vencer após só empatar com o Corinthians na sua estreia na competição.

"Acredito que teremos um grande jogo e bastante disputado, isso não se discute. São dois grandes times, duas grandes camisas, grandes torcidas e a gente tem que tentar pontuar porque é sempre importante somar fora de casa", disse.

Na última quarta-feira, Grêmio e Atlético-MG perderam para San Lorenzo e Atlético Nacional, respectivamente, por 1 a 0, em jogos disputados fora de casa. Agora, na próxima semana, terão que reverter a vantagem dos oponentes atuando como mandante. Os times, no entanto, precisam também reagir no Brasileirão, pois tropeçaram na rodada inicial - o time gaúcho perdeu por 1 a 0 para o Atlético-PR.

Porém, com a chegada do recém-contratado técnico Levir Culpi, Guilherme não sabe se será aproveitado no confronto de domingo. "Será mais um jogo equilibrado, as duas equipes estão pensando no próximo jogo da Libertadores e ainda não sabemos se usarão a força máxima", comentou.