Guilherme Guedes prevê disputa com Cortez pela lateral-esquerda do Grêmio

Há 12 anos no Grêmio, Guilherme Guedes retornou ao time gaúcho nesta temporada, após passar o ano de 2019 na Ponte Preta. Com o retorno de Caio Henrique para o Atlético de Madrid, o lateral-esquerdo prevê uma disputa pela titularidade com o veterano Cortez.

"Eu estou muito feliz de estar onde estou. Com trabalho e dedicação, sei que vou conseguir conquistar tudo que eu quero", disse Guilherme, de 21 anos, que aproveitou para elogiar o lateral-esquerdo mais experiente: "O Cortez é uma referência para mim, está ao meu lado no dia a dia, sempre me dando muitas dicas. Ele me ajuda muito, também".

Guilherme Guedes participou dos treinos desta quarta-feira, realizados na academia e no campo, com o objetivo de aumentar a força e a capacidade aeróbia, sob os protocolos de saúde estabelecidos.

A primeira parte do treinamento de cada um dos seis grupos foi na academia, em um circuito de musculação orientado pelos profissionais da preparação física. Em seguida, os jogadores foram para o campo, onde fizeram um circuito de agilidade, precisando percorrer estações marcadas por estacas.