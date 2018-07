Guilherme, Maicosuel e Réver treinam e podem jogar final

Não bastasse a vantagem de ter vencido a partida de ida por 2 a 0, o Atlético-MG pode ter a seu lado no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil o retorno de três importantes jogadores. Recuperados de lesões, o zagueiro Réver, o meia Maicosuel e o atacante Guilherme treinaram nesta segunda-feira na Cidade do Galo e podem ficar à disposição para o duelo desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Destes, Réver é o que tem menos chance de atuar, já que sua lesão era a mais grave. Ele passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo em agosto e desde então vinha realizando recuperação. Por estar a tanto tempo sem atuar, não deve ser utilizado por Levir Culpi na grande final.

Já Guilherme e Maicosuel se recuperaram de estiramento na coxa. Os dois, assim como Réver, trabalharam nesta segunda entre os reservas, mas têm mais chances de serem aproveitados durante a decisão. O meia Luan, poupado do jogo contra o Inter, no sábado, por um problema no ombro, treinou normalmente e deve ser titular.

Com isso, a escalação do Atlético-MG para a decisão da Copa do Brasil não terá surpresas. A equipe deve ir a campo com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Luan; Diego Tardelli e Carlos.