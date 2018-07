Guilherme Mattis celebra sequência de vitórias do Fluminense

Depois de atuar como titular da zaga do Fluminense em mais uma partida do Campeonato Brasileiro e ajudar o time a derrotar o Atlético-PR por 2 a 1, no último sábado, no Maracanã, Guilherme Mattis já está projetando o confronto que a equipe carioca fará contra o Goiás, no próximo sábado, às 19h30, em Goiânia, pela 32ª rodada da competição nacional. E o defensor destaca o bom momento vivido pelo time, que vem de três vitórias consecutivas no torneio e agora está na sexta posição da tabela, com 51 pontos, apenas dois atrás do Inter, equipe que hoje encabeça o G4.

"O Fluminense é um grande time. Vamos seguir na busca pelo G4. Acredito que estou conseguindo mostrar as minhas qualidades para o torcedor, mas consigo render mais. Estou trabalhando para isso. O grupo me acolheu bem, conseguimos três vitórias seguidas e por isso estou feliz. Isso nos traz mais confiança para buscar mais pontos no futuro", disse Mattis, em declarações reproduzidas nesta terça-feira pelo site oficial do clube das Laranjeiras.

O fato de o Fluminense ter conseguido marcar, com Fred, o gol da vitória sobre o Atlético-PR aos 47 minutos do segundo tempo, apenas um minuto após sofrer o gol de empate, também segue sendo celebrado pelo jovem zagueiro. Para ele, ali a equipe deu um claro sinal de sua força mental nesta reta final do Brasileirão.

"A torcida foi linda e nosso time fez uma grande partida. Tomamos um gol e quando ninguém acreditava conseguimos os três pontos. É o verdadeiro Time de Guerreiros. Ter jogadores como o Fred, o Conca e o Wagner no elenco é especial. Eles fazem a diferença", completou Mattis.