Guilherme Mattis chega ao Flu e se coloca à disposição O Fluminense apresentou um novo reforço para a defesa nesta segunda-feira. O zagueiro Guilherme Mattis, que atuava na Série B pelo Bragantino, chega ao clube carioca para suprir a carência do setor defensivo causada após as contusões de Gum e Henrique. Mattis está em boa forma física e deve ser relacionado já para a partida com o Atlético Mineiro, quinta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão.