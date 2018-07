Guilherme Mattis confia em 'milagre' para levar o Flu à Libertadores

Sétimo colocado no Brasileirão, o Fluminense tem chances remotas de classificação à Libertadores após o título do Atlético Mineiro na Copa do Brasil - situação que definiu que apenas os quatro primeiros do Brasileirão irão à competição continental. Mesmo assim, o zagueiro Guilherme Mattis diz ter confiança de que o time carioca estará na Libertadores.

"É um pouco desagradável torcer contra concorrentes diretos, mas sabemos que temos condição de nos classificar e precisamos acreditar. Não chegou sábado para sabermos dos outros resultados", disse o zagueiro, nesta quinta-feira.

A referência à rodada de sábado diz respeito ao jogo entre Inter e Palmeiras, em Porto Alegre. Caso a equipe gaúcha não perca para os paulistas, o Flu entrará em campo no domingo, contra o Corinthians, já sem chances de ir à Libertadores.

"Milagres acontecem, e se alguém tratar dessa forma, por que não acreditar? O Palmeiras ainda briga por muita coisa neste campeonato, e a gente não pode esconder que nossa missão Libertadores ainda está em jogo", declarou.

Caso o Internacional perca para o Palmeiras, o Flu entrará motivado em campo no domingo para enfrentar um Corinthians de sangue doce, já classificado à Libertadores. Mesmo assim, Mattis considera que o time terá um jogo duro. "Tenho certeza que eles não virão apenas para cumprir tabela. E pelo pouco que estou aqui, acredito que incomodamos muita gente."