Guilherme Mattis exibe ansiedade para estreia no Flu

"Não tem como esconder que a ansiedade é grande. Ainda mais nos treinamentos, pois é aqui no trabalho diário que a gente consegue se preparar para repetir depois em campo. Sempre disse que jogar pelo Fluminense seria a realização de um sonho e eu posso concretizá-lo já no próximo jogo", afirmou.

Caso seja confirmado como titular, Guilherme Mattis terá a companhia de Marlos, de apenas 19 anos, na zaga no Fluminense. E o jogador fez elogios ao companheiro de clube, formado nas divisões de base. "Marlon é um grande zagueiro e uma pessoa maravilhosa. Conversamos para nos arrumar e estarmos mais entrosados dentro do campo. Temos uma função em que a gente não pode errar. Vamos nos esforçar muito para ajudar o Fluminense", disse.

Contratado junto ao Bragantino, Guilherme Mattis foi apresentado em 6 de outubro, mas garante já estar completamente integrado ao elenco. Ele revelou, inclusive, que já até recebeu apelidos dos colegas. "É um grupo maravilhoso que me acolheu muito bem. Eles brincam comigo, já me colocaram apelidos. Me chamam de Edinho, por causa do volante que jogou aqui, dizem que pareço com ele. E também de Pittbull. São grandes companheiros. Não tem nem um mês que estou aqui com eles e já me sinto em casa. São minha segunda família", agradeceu.