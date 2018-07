Guilherme Mattis pode estrear pelo Fluminense no sábado

O técnico Cristóvão Borges sinalizou no treino desta quarta-feira, nas Laranjeiras, que deve mudar o time para o jogo de sábado, contra o Criciúma, no Maracanã. O recém-contratado zagueiro Guilherme Mattis treinou por um período com os titulares e tudo indica que começará a partida. Para Cristóvão, o Fluminense tem a obrigação de vencer o time catarinense para continuar sonhando com uma vaga no G-4 do Brasileiro.

Guilherme atuou ao lado de Marlon no time principal e Elivélton e Fabrício ficaram entre os reservas. Na atividade, Walter fez dupla de ataque com Fred. Cristóvão ficou satisfeito com o apoio recebido da torcida nas Laranjeiras. Cerca de 80 pessoas acompanharam a movimentação e aplaudiram os lances mais vistosos. O Fluminense vem de derrota para o Inter, no Brasileiro.