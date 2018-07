Guilherme Mattis se recupera, mas Cristóvão não confirma escalação para domingo O zagueiro Guilherme Mattis, do Fluminense, se recuperou de dores no joelho direito e pode atuar neste domingo contra o Resende, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Cristóvão Borges não quis adiantar quem vai escalar na defesa.