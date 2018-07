Guilherme não treina e Yago volta ao Corinthians no clássico

Pelo terceiro dia consecutivo, Guilherme não participou das atividades de campo e pode desfalcar o Corinthians no clássico contra o Palmeiras. Ele sente dores no joelho direito e fez trabalhos na parte interna do CT. Nesta sexta-feira, o meia será reavaliado pela comissão técnica. Tite já indicou quem será seu substituto: Danilo, que completa 37 anos no sábado, treinou entre os titulares.

O treinador também confirmou o retorno de Yago ao time titular. O zagueiro já está livre da suspensão por doping e pode formar dupla com Felipe, que ainda não fechou sua transferência para o Porto. Vilson, que havia assumido a posição de titular, está com edema na coxa. Sua presença no clássico já está quase descartada. O último jogo que Yago disputou foi na eliminação na Libertadores para o Nacional, dia 27 de abril.

Nas demais posições não houve supresas: Tite treinou a equipe alcançou a liderança do Brasileiro com quatro vitórias consecutivas. Walter está mantido no gol e o meio de campo é formado por Cristian, Bruno Henrique, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. A única dúvida é a presença de Guilherme. Luciano terá mais uma chance no ataque.