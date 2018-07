Guilherme não treina no Corinthians e encaminha acerto com Atlético-PR

O Corinthians está muito próximo de acertar o empréstimo do meia Guilherme para o Atlético-PR. O jogador não participou do treinamento no gramado do CT Joaquim Grava nesta sexta-feira e a expectativa é que até o começo da semana que vem a situação seja definida e ele assine um contrato válido até dezembro do ano que vem com o clube paranaense. Segundo pessoas ligadas ao jogador, ele ficou na parte interna da academia, fazendo fortalecimento muscular.

O tempo de contrato, inclusive, foi algo preponderante para Guilherme aceitar deixar o Corinthians. O jogador se empolgou com a possibilidade de poder assinar um vínculo mais longo e ainda disputar a Copa Libertadores pelo clube paranaense.

A um entrave para que a negociação seja concretizada que é o alto salário do atleta. Guilherme recebe cerca de R$ 400 mil mensais e o clube paranaense quer que o Corinthians pague parte do valor.

O meia ficou fora da lista dos relacionados dos últimos quatro jogos e perdeu espaço com o técnico Fábio Carille, principalmente após dar diversas declarações reclamando da falta de oportunidade e até do esquema tático montado pelo treinador.

O jogador foi um pedido do técnico Paulo Autuori, que lançou Guilherme no início de carreira, pelo Cruzeiro. O meia chegou ao Corinthians no início do ano passado, contratado por R$ 5,7 milhões do Antalyaspor-TUR.

Recentemente, Guilherme chegou a negociar com o Coritiba, mas recusou a oferta do rival do Atlético-PR. O Furacão também tentou levar o atacante Luidy, mas o garoto que ainda não atuou pelo Corinthians acabou acertando com o Figueirense.