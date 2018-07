Guilherme reclama de críticas por ser 'sincero demais' no Corinthians

Cristóvão Borges começou seu trabalho no Corinthians com Guilherme como titular e, depois de seis jogos, tirou o atacante da equipe e parece convicto de que ele é reserva. Chateado com a situação, o jogador reclamou publicamente de estar no banco de reservas e foi criticado por parte da torcida. Com personalidade, ele acredita que está sendo cobrado pelo excesso de sinceridade.

"Não foi uma reclamação ou um desabafo. A gente tem que acabar com essas coisas de mentira no futebol, de sair e dizer que está feliz. O cara deve ser sincero e continuo com a mesma ideia. Só não preciso ficar falando toda hora. Tenho um enorme respeito pelo Cristóvão e por toda a comissão técnica. A minha obrigação é lutar pela posição", disse o atacante.

Na semana passada, Cristóvão chegou a testar Guilherme entre os titulares para a partida contra o São Paulo, mas decidiu manter Giovanni Augusto na equipe. Enquanto tenta recuperar seu espaço, o atacante promete que não fará "corpo mole" ou criará alguma situação para desestabilizar a equipe.

"Não falo em tom de afronta ou polêmica, mas sobrou pra mim a situação de sair e não posso amolecer, fazer tipinho ou biquinho. É treinar para recuperar a posição", disse o atacante.

Giovanni Augusto deixou o clássico com o São Paulo como um dos piores em campo e isso pode fazer com que Cristóvão faça alterações na equipe para o jogo com o Figueirense, sábado, no Itaquerão. Uma alteração certa é a saída do lateral-direito Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O garoto Léo Príncipe é o favorito para ficar com a vaga. Outra opção seria improvisar o volante Willians.