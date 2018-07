Guilherme revela ansiedade pelo 1.º gol no Atlético-MG Após uma estreia apenas regular diante do Atlético-PR, na vitória por 3 a 0, no último sábado, o atacante Guilherme espera brilhar em sua segunda partida pelo Atlético-MG, neste sábado, diante do Avaí. O jogador admite a expectativa de marcar seu primeiro gol pelo clube mineiro, mas apontou a importância de conter a ansiedade.