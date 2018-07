Guilherme Santos e Mancini treinam e podem voltar

Quem também deve voltar à equipe é o zagueiro Leonardo Silva, que ficou de fora da estreia porque cumpria uma suspensão automática do cartão vermelho recebido na eliminação da Copa do Brasil. Mesmo de fora, ele elogiou o desempenho do Atlético-MG na vitória sobre o Atlético-PR.

"Fiquei contente pela estreia, pela partida que a equipe fez no último sábado, jogando bem, conseguindo fazer os gols. Estrear com o pé direito, com uma vitória, é super importante, e conseguimos isso", destacou o zagueiro.

Se Leonardo Silva volta, o time segue sem poder contar com o volante Serginho, que foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com dois jogos por expulsão no mesmo jogo. Outro que desfalcará o time em Santa Catarina é o meia Renan Oliveira, que sente dores no joelho direito e não treinou nesta terça-feira.