Guilherme será examinado e não enfrenta o Coritiba na quarta

Não será desta vez que o atacante Guilherme poderá voltar a campo no Corinthians. O jogador, que já foi desfalque contra Sport e Santos, por causa de dores na coxa direita, teve detectada uma lesão na panturrilha direita e nesta terça-feira será submetido a exames para ver a gravidade da contusão.

Ele é mais um na lista dos jogadores do Corinthians que estão no departamento médico. Bruno Paulo, atleta que veio do Osasco Audax e ainda nem estreou pelo Corinthians, está com uma lombalgia. Já o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Rildo estão fora por causa de lesões musculares. Sem contar o meia Danilo, que fraturou a perna e só volta a jogar no ano que vem.

O volante Marciel, por sua vez, retornou ao clube do Parque São Jorge após ser emprestado ao Cruzeiro. O clube conta que "solicitou ao Cruzeiro a volta do atleta Marciel, que estava por empréstimo no clube mineiro. Marciel deverá ser reincorporado ao elenco do Corinthians e cumprirá o contrato dele normalmente no clube. O Corinthians agradece o profissionalismo do Cruzeiro em todo o processo de empréstimo do atleta durante o período".

Nesta terça-feira, uma nova terceira camisa será apresentada e a expectativa é que tenha o azul como cor predominante. O novo uniforme será usado contra o Coritiba, na quarta-feira, em mais uma ação de marketing entre o Corinthians e a Nike, fornecedora de material esportivo.