Guilherme treina e aparece como novidade do Atlético-MG contra o Inter

Guilherme se lesionou na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, contra a Caldense. Como de costume, o Atlético não revelou a gravidade da lesão na coxa esquerda, informando apenas que ele não tinha previsão de retorno. Como o histórico do jogador não é dos melhores (só participou de cinco jogos no ano), imaginava-se mais um longo período inativo.

Nesta segunda-feira, o treino foi fechado à imprensa pelo técnico Levir Culpi. Quando os jornalistas puderam visualizar a atividade, Guilherme estava treinando normalmente, liberado pelo departamento médico.

O jogador é importante reforço para Levir porque ajuda a diminuir a responsabilidade de Dátolo na criação. Sobrecarregado, o argentino não teve boa atuação na partida de ida do confronto contra o Inter e foi vaiado pela torcida.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO ATLÉTICO-MG:

GOLEIROS - Victor e Giovanni;

LATERAIS - Marcos Rocha, Douglas Santos e Patric;

ZAGUEIROS - Leonardo Silva, Jemerson e Edcarlos;

VOLANTES - Leandro Donizete, Rafael Carioca e Josué;

MEIAS - Dátolo, Guilherme, Giovanni Augusto e Maicosuel;

ATACANTES - Lucas Pratto, Luan, Thiago Ribeiro, Carlos e Jô.