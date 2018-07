Guilherme treina entre os titulares do Atlético-MG

A principal novidade foi a entrada de Guilherme, contratado em março, mas que ainda não atuou por não estar inscrito no Campeonato Mineiro. No treinamento, ele entrou no lugar de Mancini, que pode ser desfalque por lesão muscular, e formou a dupla de ataque com Magno Alves.

Ao longo da atividade, Dorival promoveu a entrada do atacante Wesley no lugar de Magno Alves e Marquinhos, também recém-contratado, junto ao Kashima Antlers, no lugar de Guilherme.

Para as vagas do zagueiro Leonardo Silva e do volante Serginho, que estão suspensos por terem sido expulsos diante do Prudente, pela Copa do Brasil, entraram Werley e Richarlyson, respectivamente. O lateral-esquerdo Guilherme Santos, com problema muscular, deu lugar a Leandro, enquanto o meia Renan Oliveira foi poupado e substituído por Toró.

O grupo do Atlético-MG volta a treinar nesta sexta-feira pela manhã. Caso a escalação utilizada no treino desta quinta seja confirmada, a equipe entra em campo no sábado com: Renan Ribeiro; Patric, Réver, Werley e Leandro; Richarlyson, Fillipe Soutto, Toró e Giovanni Augusto; Magno Alves (Wesley) e Guilherme (Marquinhos).