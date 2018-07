Guilherme volta a se machucar e não tem prazo para voltar no Atlético-MG Seis jogos depois de fazer a sua estreia na temporada, Guilherme está novamente machucado. O jogador, que recentemente renovou seu contrato com o Atlético Mineiro até o fim do ano, sofreu um estiramento no adutor da coxa esquerda durante a primeira partida da final do Estadual, domingo passado, contra a Caldense.