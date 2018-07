Guiñazu afirma que o Gre-Nal 'é uma guerra'

O argentino Guiñazu, que retorna ao Internacional após cumprir suspensão, esquentou nesta terça-feira o clima para o jogo com o Grêmio, no domingo. Ao explicar que o clássico gaúcho é diferenciado, o volante afirmou que o Gre-Nal é uma guerra.

"O Gre-Nal é uma guerra. Sem desmerecer as demais partidas, mas o jogador se prepara de outra maneira, é uma motivação que vem de dentro. Gre-Nal e Brasileirão são dois campeonatos paralelos. É muito importante vencer, por isso é preciso dar 110%", opinou o argentino.

Mesmo com a derrota para o Flamengo no sábado, Guiñazu avaliou que o Internacional voltará a brigar pelo título se superar o Grêmio. "Agora cada rodada é uma final. O Grêmio é um time perigoso, mas nós também temos nossas qualidades. Se vencermos, continuamos à frente do rival e seguimos na briga pelo título", projetou.

O Internacional está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, sete atrás do líder Cruzeiro e um na frente do Grêmio.