Guiñazu assina e será apresentado no Vasco na quarta

RIO - Cinco dias depois de o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, confirmar a contratação do volante Pablo Guiñazu, o jogador argentino chegou nesta terça-feira a São Januário, passou por exames médicos, assinou contrato, e foi oficializado pelo site do clube como reforço da equipe carioca para a sequência do Brasileirão e para a disputa da Copa do Brasil.

De acordo com o Vasco, Guiñazu, de 34 (faz 35 em agosto) será apresentado à torcida e a imprensa nesta quarta-feira, logo após o treino da manhã, em São Januário. Ele chega para ser o principal reforço da equipe para o segundo semestre, aproveitando o dinheiro que vai entrar no clube por meio da Nissan, nova patrocinadora, que fechou na sexta-feira. O lateral-direito Fagner também foi contratado.

Guiñazu, que estava no Libertad (Paraguai), chega para ser o comandante do meio de campo vascaíno. Experiente e conhecido por sua determinação em campo, o jogador foi revelado pelo Newell''''s Old Boys, passou Perugia (Itália), Independiente (Argentina), Saturn (Rússia) e Libertad antes de chegar ao Internacional, em 2007, onde foi ídolo.