Guiñazu celebra retorno ao Vasco após rápida recuperação

Logo no primeiro jogo do Vasco em 2015, diante do Flamengo, ainda na pré-temporada, Guiñazu sofreu uma importante lesão no joelho esquerdo. Precisou passar por artroscopia e a previsão era de mais de um mês afastado dos gramados. A recuperação do argentino, no entanto, foi surpreendente e ele teve condições de atuar os 90 minutos diante do Macaé na última quinta-feira, após somente 20 dias afastado.

"Quando confirmou a lesão, veio a cirurgia e depois a recuperação no Capres (Centro Avançado de Prevenção e Reabilitação Esportiva), que o Vasco implantou e que vai da nutrição à fisioterapia. É um conjunto que para nós é muito importante. É um time que joga dentro do Vasco também, mas fora de campo. Estamos muito felizes com esse trabalho. O Vasco trouxe os melhores profissionais e a vida funciona assim", declarou.

Além do bom retorno, Guiñazu pôde celebrar mais uma vitória vascaína, a terceira em quatro partidas disputadas até o momento. O bom início sob o comando de Doriva não surpreende o volante argentino, que elogiou o treinador e garantiu que a equipe tem totais condições de brigar pelo título.

"O grupo está entendendo a ideia do treinador. O time está se comportando cada vez melhor nos jogos. Isso nos dá mais vontade de continuar trabalhando. Se Deus quiser lá no final vamos brigar pelo título, mas o caminho ainda é longo. Estou muito orgulhoso desse grupo, acho que estamos no caminho certo", disse.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Nesta sexta-feira, o Vasco já se reapresentou em São Januário e Guiñazu, ao lado dos outros jogadores que foram titulares diante do Macaé, realizou um trabalho de recuperação na academia. Os reservas foram a campo e fizeram um exigente treino físico. A equipe volta a atuar na próxima quarta, quando enfrenta o Barra Mansa novamente em São Januário.