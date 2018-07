Guiñazu fica fora de treino e é dúvida no Vasco

RIO - O técnico Adilson Batista tem mais dúvidas do que certezas sobre a escalação do Vasco para a finalíssima do Campeonato Carioca, domingo, contra o Flamengo. O treinador ainda não tem a confirmação se poderá contar com o artilheiro Edmilson e agora também não sabe se terá o volante Guiñazu à disposição.

O argentino reclama de dores musculares e vem sendo poupado dos treinamentos. Nesta quarta-feira, ele treinou apenas na academia do clube. Já o atacante prosseguiu o trabalho de fisioterapia para a recuperação da lesão na coxa esquerda. Quem também não treinou com os companheiros foi o goleiro Martín Silva, que fez trabalho específico no vestiário.

Com o desfalque certo do atacante Everton Costa - expulso no primeiro jogo -, Adilson ainda não sabe como escalará o setor ofensivo. No treino desta quarta, ele colou o trio William Barbio, Montoya e Bernardo. Fellipe Bastos atuou na vaga de Guiñazu.