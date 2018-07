Guinãzu garante que chega ao Vasco 'de corpo e alma'

RIO - Com os cofres se não cheios, mas pelo menos não mais vazios depois de ter negociado o espaço publicitário nobre da sua camisa, o Vasco pôde apresentar nesta quarta-feira o argentino Pablo Guiñazu como seu reforço. O jogador, de 34 anos, prometeu se dedicar no novo clube.

"Estou muito feliz em estar aqui e vou fazer de tudo para dar certo. Queria agradecer ao Vasco e ao presidente Roberto Dinamite pela confiança. Cheguei hoje e estou aqui de corpo e alma. Tomara que tudo saia muito bem. O clube é muito grande, com uma história linda e merece o melhor", disse o jogador, que estava no Libertad, do Paraguai, clube pelo qual disputou a última Copa Libertadores.

Em São Januário, o argentino reencontra Dorival Júnior, que foi seu treinador também no Beira-Rio. E Guiñazu chegou ao Rio comemorando trabalhar novamente com o técnico. "Dorival é uma pessoa que conquista todo mundo, trabalha muito bem e é uma pessoa de muito caráter. Estou muito feliz em novamente trabalhar ao lado dele e para agradecer a minha vinda ao Vasco, vou ter que pagar uns cinco churrascos para ele", brincou o reforço vascaíno.

Antes da coletiva de apresentação, o volante realizou seu primeiro treino com a camisa do Vasco. O jogador correu no gramado e fez musculação. O clube tem a expectativa de poder utilizá-lo na partida contra o Goiás, dia 1º de agosto. Para enfrentar o Criciúma, neste sábado, Guiñazu ainda não deverá ter condições físicas.