Guiñazu mostra confiança na classificação do Vasco

Depois de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, semana passada, em Campinas, o Vasco pode até perder por um gol de diferença para a Ponte Preta, nesta quarta-feira, em São Januário, para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de pregar atenção aos companheiros para evitar um tropeço, o volante Guiñazu mostra confiança na classificação vascaína.

"Conseguimos um bom resultado, mas faltam 90 minutos. No futebol, a última palavra nunca está dita antes do apito final. A gente vai ter que encarar como se estivesse 0 a 0", afirmou Guiñazu, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Nós acreditamos nas nossas condições, nas características do nosso time e no nosso grupo. A gente está confiante. Estamos com uma vantagem muito boa e temos que apertar os dentes para defender. Nós vamos atrás dessa vaga, pois será muito importante para nós, para o grupo inteiro", completou o volante argentino, um dos titulares do técnico Adilson Batista no Vasco.