Guiñazu não treina e vira dúvida no Inter

Com a ausência de Guiñazu, o técnico Celso Roth escalou o volante Derley no time titular durante o treino coletivo desta quinta-feira. E essa foi a única mudança promovida por ele em relação à formação que começou o jogo contra o Mazembe, na última terça, pela semifinal do Mundial.

O clima é de evidente desânimo no elenco do Inter, depois da derrota para o Mazembe por 2 a 0. Com esse resultado, o time gaúcho viu acabar a sua chance de conquistar o bicampeonato mundial. Apesar disso, os jogadores prometem dedicação na disputa do terceiro lugar, contra o Seongnam.

Nesta sexta-feira, Roth comanda um último treino antes do jogo de sábado. Será no próprio Estádio Bin Zayed Sports City, palco do confronto com o time coreano e onde ainda acontecerá a grande final do Mundial, entre a Inter de Milão e o Mazembe - a decisão também será no sábado.