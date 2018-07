Guiñazu tem lesão e deve perder primeiras rodadas do Carioca

O início de temporada do Vasco não está sendo nada bom dentro de campo. Não bastasse a equipe ter perdido os dois primeiros amistosos - para o Volta Redonda e para o Flamengo, ambos por 1 a 0 -, nesta quinta-feira o técnico Doriva recebeu a informação de que o capitão Guiñazu ficará afastado dos trabalhos por tempo indeterminado devido à entorse que sofreu no joelho esquerdo no clássico da última quarta-feira, disputado em Manaus.

O jogador se machucou sozinho e foi substituído aos 32 minutos do primeiro tempo. Nesta quinta, ele passou por exames já no Rio de Janeiro que constataram uma lesão leve no menisco. Apesar de ainda não ter sido confirmada, a tendência é que Guinãzu, que tem 36 anos, passe por uma artroscopia e só retorne aos gramados em um mês. Assim, ele ficará de fora das primeiras rodadas do Campeonato Carioca.