Guiñazu treina com o Vasco no Recife, mas Martín Silva é liberado

Depois de derrotar o ABC por 2 a 1 no último sábado, o Vasco sequer voltou para o Rio e, após ir direto para o Recife, treinou nesta segunda-feira na Ilha do Retiro. Foi o primeiro e único trabalho de todo o grupo antes de enfrentar o Náutico nesta terça, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A atividade comandada pelo técnico Adilson Batista contou com a volta de Guiñazu. Como não tinha condições de enfrentar o ABC, o volante não havia ido a Natal e permaneceu no Rio. Somente nesta segunda se juntou à delegação para participar da atividade. Por outro lado, o goleiro Martín Silva fez o trajeto contrário: deixou a delegação no Recife e voltou à capital carioca para resolver problemas particulares, mas tem a vaga assegurada para a partida.

A principal preocupação vascaína é o atacante Kleber, que reclamou de dores musculares, foi avaliado nesta segunda e ainda não teve escalação confirmada. Seus companheiros que atuaram diante do ABC participaram de um trabalho regenerativo na Ilha do Retiro, enquanto aqueles que não atuaram fizeram um treino de fundamentos.