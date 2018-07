Guiñazu treina e joga pelo Inter contra Seongnam O Internacional poderá contar com o volante Guiñazu na disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes. O argentino chegou a ser dúvida para o confronto de sábado com o Seongnam, da Coreia do Sul, em Abu Dabi, por conta de dores musculares, mas garantiu presença no jogo ao participar do treino desta sexta-feira.