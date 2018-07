Guiñazu vira dúvida, mas é relacionado no Inter Como só volta a jogar pela Libertadores no dia 8 de março, o Internacional vai utilizar força máxima nesta quarta-feira contra o Cruzeiro-RS, no Beira-Rio, em jogo atrasado da sexta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A única dúvida do técnico Dorival Júnior é quanto ao aproveitamento do argentino Guiñazu.