Guiñazu volta a treinar e deve encarar o Corinthians

PORTO ALEGRE - Depois de ficar fora de atividades nos dois anteriores por causa de uma pequena lesão muscular, o volante Guiñazu voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, 15, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, e mostrou que deverá reunir condições de enfrentar o Corinthians neste domingo, às 19h30, no Beira-Rio, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, o argentino vinha realizando apenas fisioterapia e era tido como dúvida para a partida, mas agora foi liberado para participar de uma atividade com bola ao lado do outros jogadores do elenco colorado. Caso seja confirmado pelo técnico Fernandão e entre em campo, ele fará a sua partida de número 250 com a camisa do Inter.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Guiñazu não enfrentou a Ponte Preta no último domingo, em Campinas, onde a sua equipe caiu por 1 a 0 e viu as suas chances de classificação para a Copa Libertadores ficarem ainda mais remotas. Na partida diante dos corintianos, além do provável retorno do volante, o Inter terá à disposição novamente os zagueiros Rodrigo Moledo e Índio, que também cumpriram suspensão.

Já o lateral-esquerdo Kleber, que lesionou o joelho diante dos ponte-pretanos, é desfalque confirmado do Inter nas três rodadas finais do Brasileirão. Depois de pegar o Corinthians, a equipe gaúcha medirá com a Portuguesa, no dia 25, também no Beira-Rio, e fechará a sua participação na competição no clássico contra o Grêmio, no Olímpico, em 2 de dezembro.