Guiné Equatorial estreia com empate na Copa Africana

Na abertura da Copa Africana de Nações deste ano, o torcedor de Guiné Equatorial sofreu sua primeira decepção. Atuando em casa, após a desistência do Marrocos de sediar o torneio, a seleção começou bem e vencia o Congo até os 42 minutos do segundo tempo, quando levou um gol. Assim, precisou se contentar com um empate por 1 a 1 na primeira rodada do Grupo A.

O resultado deixou Guiné Equatorial e Congo na segunda posição da chave. Isso porque o Gabão derrotou Burkina Faso por 2 a 0 e se tornou líder. Na próxima rodada, do Grupo A, na quarta-feira, que vem, Guiné Equatorial enfrenta Burkina Faso. Depois, Gabão duela com o Congo.

Na partida de abertura da competição, o torcedor da casa demorou apenas 17 minutos para soltar o grito de gol. Após linda jogada de Kike Boula, Emílio Nsue recebeu dentro da área e bateu cruzado para abrir o placar. Mas no segundo tempo, Guiné Equatorial não conseguiu resistir à pressão e sofreu o empate. Aos 42, Bifouma foi acionado e tocou sob o goleiro para garantir um ponto para os congoleses.

No segundo jogo do dia, Gabão contou com o talento de Aubameyang para abrir o placar aos 19 minutos. O jogador do Borussia Dortmund aproveitou rebote do goleiro, mostrou calma para cortar o zagueiro e tocar consciente para marcar belo gol. Já no segundo tempo, aos 27 minutos, Evouna recebeu cruzamento da direita e testou firme para assegurar o triunfo.