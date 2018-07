Guiné Equatorial surpreende e derrota a Líbia na Copa Africana de Nações

BATA - A Guiné Equatorial era para ser um dos "sacos de pancada" desta edição da Copa Africana de Nações. A seleção só conseguiu a vaga por ser sede da competição, ao lado do Gabão, tem o pior ranking entre os participantes - é a 151ª do ranking da Fifa -, mas, mesmo assim, conseguiu vencer na estreia do torneio, neste sábado.

Com gol de Javier-Angel Balboa, Guiné Equatorial derrotou a Líbia, favorita para a partida, por 1 a 0, em Bata. O gol foi marcado apenas aos 42 minutos do segundo tempo, o que deu tons dramáticos ao jogo, pelo jogador nascido na Espanha, formado no Real Madrid, e que hoje atua no Beira-Mar, de Portugal.

A vitória era tão importante para o país que até o filho do presidente havia prometido um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 1,7 milhão) se ela acontecesse. Agora, a equipe ocupa a segunda colocação no Grupo A da competição, atrás da Zâmbia, que leva vantagem no número de gols marcados por ter vencido Senegal por 2 a 1, também neste sábado.

A equipe senegalesa deu mostras de que não é mais aquela que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2002 e não fez frente ao adversário. Zâmbia abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Mayuka e Kalaba, e viu Senegal descontar apenas aos 29 minutos do segundo tempo, com N''Goye.

As seleções do Grupo A voltam a campo nesta quarta-feira, quando Líbia buscará a recuperação diante da Zâmbia e Guiné Equatorial tentará surpreender novamente, desta vez diante de Senegal. Ambas as partidas acontecerão em Bata.