Guiné Equatorial vence e avança em casa na Copa Africana

Dona da casa na Copa Africana de Nações, Guiné Equatorial está classificada para as quartas de final do torneio. Neste domingo, os guineenses venceram o Gabão, por 2 a 0, e fizeram a festa da torcida em Bata. Em Ebebiyín, o Congo ganhou de Burkina Faso em um jogo emocionante e também avançou.

Os dois gols de Guiné Equatorial foram marcados por jogadores nascidos na Espanha. Javier Balboa, que chegou a jogar com Ronaldo e Zidane no Real Madrid, abriu o placar de pênalti. No finalzinho, o garoto catalão Ibán Salvador, do time B do Valencia, fechou o placar.

No outro jogo do Grupo A, Bifouma, de carrinho, abriu o placar para o Congo. Bancé empatou a quatro minutos do fim, recolocando Burkina Faso na briga pela classificação, mas, no minuto seguinte, N''Guessi Ondama aproveitou falha do goleiro para recolocar o Congo na frente.

Com os resultados, o Congo terminou em primeiro do Grupo A, somando sete pontos. Guiné Equatorial foi a cinco, enquanto o Gabão terminou com três, eliminado. Burkina Faso, atual vice-campeã, ficou no último lugar.