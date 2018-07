Guiné Equatorial vence e se classifica na Copa Africana

Apesar de ser uma das sedes, ao lado do Gabão, Guiné Equatorial era apontada como provável "saco de pancada" da competição, já que tem o pior ranking entre os participantes - é apenas a 151.ª no ranking da Fifa. No entanto, após duas vitórias em duas partidas, a equipe já garantiu vaga nas quartas de final do torneio, com uma rodada de antecedência.

O resultado desta quarta-feira foi suado e os gols aconteceram apenas no segundo tempo. Aos 17 minutos, Randy abriu o placar para os anfitriões. Quando parecia que a partida terminaria em 1 a 0, Senegal chegou ao empate, com Sow, aos 44 minutos. O gol da vitória saiu apenas nos acréscimos e foi marcado por Alvarez.

Com o resultado, Guiné Equatorial chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo A, e garantiu vaga para a próxima fase. Na última rodada, a equipe enfrentará a Zâmbia, neste domingo, apenas para cumprir tabela.

Zâmbia é a segunda colocada do grupo, com quatro pontos, e depende apenas de um empate para se classificar. A seleção também entrou em campo nesta quarta-feira e ficou no empate, por 2 a 2, diante da Líbia. Mayuka e Katongo marcaram para os zambianos, enquanto Osman, duas vezes, garantiu a igualdade. Na última rodada, também no domingo, os líbios enfrentam o já eliminado time do Senegal.