Guiné ganha sorteio e enfrentará Gana na Copa Africana

Foi de forma pouco comum, na sorte, mas Guiné está garantida nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Depois de empatar em pontos e em todos os critérios de desempate com Mali na segunda colocação do Grupo D, a seleção levou a melhor em sorteio realizado nesta quinta-feira e seguirá na competição, que está sendo realizada na Guiné Equatorial.

Com a "vitória", Guiné será adversária de Gana neste domingo, em Malabo, pelas quartas de final. Mali está eliminada. A primeira colocação da chave ficou com a Costa do Marfim, que também se classificou para as quartas, na qual pegará a Argélia, também no domingo em Malabo.

Guiné e Mali terminaram rigorosamente empatadas após um equilíbrio histórico no Grupo D do torneio africano. Cinco das seis partidas disputadas na chave, incluindo as três jogadas por Guiné e por Mali, terminaram empatadas em 1 a 1. Com isso, as duas seleções terminaram com três pontos, com três gols marcados e três sofridos.

Como previsto no regulamento, a decisão do classificado, então, foi para sorteio nesta quinta, em um hotel em Malabo. E um papel com o número 2, que representava a equipe da Guiné, foi sorteado. Além das partidas de domingo, as quartas de final da Copa Africana terão dois jogos no sábado: Congo x República Democrática do Congo e Tunísia x Guiné Equatorial.