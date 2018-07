Guiné 'supera' Ebola e quer jogar contra Gana em casa

Guiné é um dos países mais afetados pela epidemia do vírus Ebola, que matou cerca de 500 pessoas apenas naquele país. De acordo com o porta-voz Blaise Mamadouba Camara, porém, a CAF voltou a autorizar que Gana receba equipes estrangeiras no seu país, sem dano à saúde de atletas e torcedores.

A confederação africana, porém, ainda não se pronunciou sobre o caso. A entidade havia afirmado, há algumas semanas, que revisaria a situação de Guiné em meados de setembro, mas não emitiu um parecer oficial.

O próximo jogo de Guiné é contra Gana, em 10 de outubro. Pelas Eliminatórias da Copa Africana, Guiné já foi mandante diante de Togo, mas a vitória por 2 a 1 aconteceu em campo neutro, no Marrocos. Depois, na segunda rodada do Grupo E, derrota por 2 a 0 para Uganda, em Kampala.