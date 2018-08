Gum celebra boa fase defensiva do Fluminense e se emociona com marca

Destaque da vitória sobre o Corinthians na quarta-feira, ao marcar o único gol da partida, o zagueiro Gum celebrou nesta sexta o bom momento. Mais do que o dia de artilheiro, porém, o veterano de 32 anos exaltou a fase defensiva do Fluminense, que neste meio de semana completou três jogos seguidos sem levar gols.

"Essa marca de três jogos sem sofrer gols é muito boa para o sistema defensivo inteiro. Ainda mais em uma sequência de jogos, sem tempo para treinar. Fica ainda mais complicado", declarou Gum em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Coincidência ou não, a sequência teve início com a alteração no sistema tático do Fluminense. Depois de ser atropelado em casa pelo Internacional por 3 a 0, no último dia 13, pelo Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira abandonou o 4-4-2 e voltou ao esquema com três zagueiros, que vinha tendo sucesso com Abel Braga. De lá para cá, o time não sofreu mais gols.

Destaque no início do ano, Ibañez retornou ao time e voltou a jogar bem. "Tenho um bom entrosamento com o Ibañez. Ele tem um potencial enorme. Tem nos ajudado muito. Não tem muita diferença com o Digão. Temos que entrar sempre muito concentrados", elogiou Gum.

É neste cenário de evolução da equipe que o zagueiro chegará a uma marca histórica no fim de semana. Diante do Cruzeiro, neste sábado, no Mineirão, ele fará sua partida de número 397 com a camisa do Fluminense, se igualando ao ex-volante Marcão como décimo jogador que mais vezes vestiu as cores do clube.

"Sinto muita alegria e gratidão por estar próximo de atingir uma marca tão especial pelo Fluminense", comentou. "Quando eu penso que estou perto dessa marca, me emociono um pouco. Passei por tanta coisa aqui e sinto muita alegria. Fazer parte da história de um clube tão vitorioso como o Fluminense é uma honra."

PABLO DYEGO

Também nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou a renovação contratual do atacante Pablo Dyego. Uma das opções de Marcelo Oliveira para o setor ofensivo tricolor, o jogador de 24 anos prorrogou seu vínculo com o clube até dezembro de 2019.