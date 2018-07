Gum comemora bom momento da defesa do Fluminense

"Voltamos a ter boas atuações. Estamos trabalhando com foco e não estamos pensando somente no hoje. Tem que pensar nas vitórias para, lá na frente, se tivermos oportunidade, pensar em algo maior. Tivemos a melhor defesa do ano passado e estamos nos esforçando para conseguir bons resultados nesta temporada também", disse Gum, lembrando que o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012.

Nesta temporada, porém, o Fluminense teve um começou muito ruim no Brasileirão. Agora, está conseguindo a recuperação - chegou aos 18 pontos, em 13º lugar. E Gum, um dos titulares do time, acredita que o bom momento da defesa tem contribuído para isso. A ordem, no entanto, é manter esse ritmo, começando pelo jogo deste domingo, diante do São Paulo, no Morumbi.