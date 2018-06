Gum comemora fase artilheira no Flu e rebate críticos que apontaram Fla favorito

O zagueiro Gum marcou duas vezes pelo Fluminense no clássico contra o Flamengo. Um o árbitro validou e outro foi assinalado impedimento incorretamente. O erro, no entanto, não atrapalhou os planos do time tricolor, que garantiu a vaga para a decisão da Taça Rio com o empate por 1 a 1, quinta-feira, no Engenhão.

+ Confira a tabela da Taça Rio

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, o jogador destacou o momento artilheiro e aproveitou para rebater os críticos que apontaram o Flamengo como favorito. "Futebol é apaixonante por causa disso. As pessoas falam que um lado está melhor, mas acabam, às vezes, errando um pouquinho", disse.

Na decisão, o Fluminense enfrentará o Botafogo. A partida acontecerá domingo, no estádio do Maracanã. Gum, obviamente, evitou apontar favoritos. "Deixamos isso para a imprensa que analisa o jogo. Como é clássico, não tem favorito. Futebol é dentro de campo que se resolve. Vamos entrar concentrados para tentar superar um adversário difícil, que é o Botafogo."

A expectativa do jogador é de manter a fase artilheira. "Contra o Botafogo já marquei. Espero que possamos fazer um jogo perfeito no domingo. Com certeza, quando for para área, vou estar tentando fazer mais."